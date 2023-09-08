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Автоэксперт Кадаков объяснил, зачем на дорогах разметка в виде «шевронов»

Владимир Рубанов
15:42 08.09.2023
Ранее стало известно, что на скоростной трассе М-12 «Восток» нанесут горизонтальную разметку для соблюдения дистанции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: avtodorgk, Telegram
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Разметка в виде серии стрелок и галок («шевронов») появится на скоростной трассе М-12 «Восток». Она поможет водителям соблюдать безопасную дистанцию до другого авто - она должна быть не меньше двух «шевронов».

Вопреки опасениям, что новая разметка придумана для контроля и штрафов, она сделана не для этого, а исключительно для помощи водителям, рассказал «Звезде» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В разных странах есть такой подход: на каждые 2 км/ч скорости нужно держать 1 м дистанции.

То есть, если скорость разделить пополам, получится необходимая безопасная дистанция до впереди идущего автомобиля. Как раз эти «шевроны» будут наносить на расстоянии 55 м там, где скорость ограничена 110 км/ч, и 65 м там, где 130 км/ч.

«Я поездил по тем кускам ЦКАД, где эта разметка уже есть. Считаю, что это очень положительная вещь. Потому что абсолютно все, 99% водителей, едут гораздо ближе друг к другу, не понимая, что в случае какой-то опасности, неожиданного резкого торможения впереди идущей машины они затормозить, может быть, не успеют. А при указанной дистанции они резко повышают свою безопасность и безопасность других водителей», - рассказал Кадаков.

По его мнению, хорошо бы дополнить такую разметку информационными щитами, по которым тоже можно ориентироваться. Это делают на дорогах в Европе и Китае. Водителям будет понятнее и проще ориентироваться.

Нет статистики о том, как такая разметка или ее отсутствие влияет на аварийность, говорит автоэксперт. Это не разметка, которая водителю что-то предписывает, а напоминание, как информационный щит.

«Есть информационный щит “Водитель, снизь скорость во время тумана” - как оценить его эффективность? Помогает он или нет? Тем людям, кто обращает внимание на безопасность, помогает», - говорит Кадаков.

Водители, которые хотят себя обезопасить, смогут себя проверять и со временем привыкнут к безопасной дистанции.

«Людям, которым море по колено, это вообще не поможет никак. Они как ездили, повисая на заднем бампере другого автомобиля, так и будут ездить», - сказал Кадаков.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что водителей не будут штрафовать за большие планшеты на лобовом стекле.

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