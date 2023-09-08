Пленный Полыхай призвал идти воевать украинских чиновников и их детей
Взятый в плен российскими бойцами украинец Анатолий Полыхай призвал украинских чиновников идти в зону боевых действий. Видеозапись беседы с бойцом ВСУ публикует Минобороны России.
«Пускай чиновники идут и дети их. Где дети их, за границей? А простых людей, особенно в селах, забирают. Сами не идут, ни одного нет, не слышал, чтобы сын чиновника погиб, почему такая несправедливость? С меня хватит этого», - сказал он.
По словам Анатолия, медкомиссию мужчины проходят формально, после чего их отправляют на передовую. Столкнувшись с реалиями боевых действий, подразделение приняло решение сдаться.
Накануне российское оборонное ведомство опубликовало видео с рассказом другого пленного, который признался, что российская артиллерия вызывает страх у ВСУ.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.