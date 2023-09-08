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Пленный Полыхай призвал идти воевать украинских чиновников и их детей

12:04 08.09.2023
Сдавшийся в плен украинский военнослужащий констатировал, что дети чиновников находятся за границей, а простых мужчин из сельской местности забирают на передовую.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Анатолий Полыхай призвал украинских чиновников идти в зону боевых действий. Видеозапись беседы с бойцом ВСУ публикует Минобороны России.

«Пускай чиновники идут и дети их. Где дети их, за границей? А простых людей, особенно в селах, забирают. Сами не идут, ни одного нет, не слышал, чтобы сын чиновника погиб, почему такая несправедливость? С меня хватит этого», - сказал он.

По словам Анатолия, медкомиссию мужчины проходят формально, после чего их отправляют на передовую. Столкнувшись с реалиями боевых действий, подразделение приняло решение сдаться.

Накануне российское оборонное ведомство опубликовало видео с рассказом другого пленного, который признался, что российская артиллерия вызывает страх у ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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