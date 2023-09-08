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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Андрей Аркадьев
11:21 08.09.2023
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен на севере региона.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Один вражеский беспилотник сбит силами ПВО на севере Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», - сообщил он.

Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России, однако российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА.

Накануне Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью, а до этого российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух беспилотников в Ростовской области и еще одного в Раменском районе Подмосковья.

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