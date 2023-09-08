Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Беспилотный летательный аппарат был уничтожен на севере региона.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Один вражеский беспилотник сбит силами ПВО на севере Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», - сообщил он.
Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России, однако российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА.
Накануне Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью, а до этого российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух беспилотников в Ростовской области и еще одного в Раменском районе Подмосковья.