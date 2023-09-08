В стране и мире Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом Андрей Аркадьев Беспилотный летательный аппарат был уничтожен на севере региона. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: Один вражеский беспилотник сбит силами ПВО на севере Крыма, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. «На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА», - сообщил он. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. Киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на территории России, однако российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА. Накануне Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью, а до этого российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении двух беспилотников в Ростовской области и еще одного в Раменском районе Подмосковья. Экспертное мнение и аналитика