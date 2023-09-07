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Авиация группировки «Юг» нанесла удары на четырех направлениях СВО

05:48 07.09.2023
В результате уничтожены два опорных пункта и два пункта временной дислокации 118-й бригады теробороны в районах Нового и Южного.
Авиация группировки «Юг» нанесла удары на четырех направлениях СВО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Авиация южной группировки войск нанесла удары по скоплениям боевиков и бронетехнике националистов на четырех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

«Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях», - рассказал Минесашвили.

В результате атаки были уничтожены два опорных пункта и еще два пункта временной дислокации 118-й бригады теробороны в районах Нового и Южного.

Успешно действовала и артиллерия «Юга», уничтожившая полевой склад с хранившимися в нем боеприпасами, опорный пункт, два блиндажа, пункт временной дислокации и ДОТ противника, добавил Минесашвили. Также были превращены в руины пункты управления дронами, позиция гранатометчиков, танк, четыре пикапа и две бронемашины в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Веселом, Верхнекамском, Писецком и Спорном.

В ходе контрбатарейной борьбы боевики Зеленского потеряли гаубицу «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира», три 120-мм миномета и один миномет калибром 82-мм в Спорном, уточнил начальник пресс-центра.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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