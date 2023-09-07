Усы, лапы, чип: обязательно ли теперь регистрировать животных в Подмосковье

Закон об обязательной регистрации домашних животных начал действовать в Московской области. Разбираемся, какие есть нюансы, что говорят зоозащитники и станет ли опыт Подмосковья примером для других регионов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сейчас китайская хохлатая Ася спокойно дается ветеринару и трется о руку новой хозяйки. А 7 лет назад ее нашли грибники в лесу Ступинского района привязанной к дереву - лысой, почти слепой, искусанной комарами и клещами.

«Бросили грибы, принесли в ветеринарку. Но у нее была уже экстремально низкая масса тела. Если бы был чип - было бы попроще найти этих хозяев. Понятно, что собаку бы обратно им не отдали, но мы бы хотя бы знали, как ее зовут. Для нее же тоже стресс, что ее зовут чужим именем. Неизвестно, сколько ей лет, были ли у нее какие-то прививки, операции», - говорит Юлия Латыпова.

Это очередной визит Аси к ветеринару. Причина - актуальная: с 1 сентября правительство Московской области обязало всех владельцев собак в регионе зарегистрировать своих питомцев - указать вид животного, пол, окрас, кличку, адрес пребывания, приложить фото в анфас морды. Важный момент: при регистрации обязательны сперва чипизация - она стоит от 330 рублей - и вакцинация.

«Появляется огромное количество безнадзорных животных, которых люди заводят весной, отвозят на дачу, потом бросают. Гепатит, энтерит, кальцивироз - инфекций полно, которыми болеют животные, особенно безнадзорные. Жители, которые покупают собаку, они более ответственно к ней относятся», - говорит Анатолий Укладов, руководитель лечебно-профилактического отдела Люберецкой станции по борьбе с болезнями животных.

Пока количество безнадзорных животных в Московской области не уменьшается.

«Через год мы планируем внести изменения в КоАП Московской области, внести административную ответственность. За границу с нечипированным животным не пустят», - говорит первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

Чипирование, утверждают ветеринары, процесс безболезненный. Специалист вводит шприц-аппликатор с капсулой в холку животному. До и после введения чип сканируют, чтобы убедиться, что он функционирует.

«Врач приходил, чипировал, а мы покупали чипы. Поэтому, даже если у нас собака где-то потеряется, даже если возьмут у нас собаку и выкинут, мы будем знать, что это наша собака», - рассказывает директор приюта Ирина Горкавцева.

В номере - 15 цифр. Они высвечиваются на сканере. Это и есть те цифры, которые необходимо указать при регистрации. На учет надо успеть поставить домашних животных старше 3 лет в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу или же сразу после покупки - в течение 14 дней. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или придя в любую государственную ветеринарную клинику по Московской области.

Зарегистрировать животное в государственной ветеринарной клинике можно точно так же, как бы вы сами себя записали к врачу. Подходишь к терминалу, нажимаешь на графу «терапия». И по номеру распечатанного талона подходишь в нужный кабинет. Также за помощью можно обратиться к администратору.

Пока в Подмосковье обязали зарегистрировать только собак. Кошек - тоже можно, но еще не обязательно. Проблема бездомных животных есть по всей стране. История спасения Букли - одной из миллионов таких же брошенных котят - со счастливым концом. Если бы не Елена, котенок мог бы остаться ледяным комочком, бездыханно лежащим под деревом.

«Сделали ей “систему”, но нее было настолько плохое состояние, что они даже не могли найти вену, потому что в крови кровяных телец уже не было. Ей повезло, что мы ее увидели, потому что в клинике сказали, что еще пару часов - и она бы уже не выжила. Она была в ошейнике, но ошейник был без адресника», - рассказывает Елена Белкина.

Лариса Дударенок, хозяйка приюта в Ростове-на-Дону, говорит о необходимости создания всероссийской базы данных.

«У нас все равно пока нет общей системы, в каждом городе своя. Сложнее искать потеряшек, поэтому надо, чтобы она была одна в стране», - считает она.

Согласно нововведению, владельцы животных из Москвы и из других регионов, которые едут с животными на дачу в Подмосковье, не попадают в зону ответственности. Получаются разные правовые режимы, которые живут почти на одной улице.

«Мы придумали очередной закон против честных, добропорядочных людей. Не совсем понятно, какие плюсы они получат. А вот то, что они обязаны зарегистрироваться, будут так или иначе на карандаше у ветеринарной службы, приобретут какие-то дополнительные обязанности - это факт», - считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Новым законом также определен порядок выгула животных. Теперь хозяева взрослых собак недекоративных пород должны выгуливать их в наморднике и на поводке. На ошейнике должны быть указаны контакты владельца животного.