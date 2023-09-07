В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном

Педагог уже сознался в совершении преступления.

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В Москве полицейские задержали учителя физкультуры из школы №937. Мужчина подозревается в распространении закладок с мефедроном, сообщает Mash. Сообщается, что педагог уже сознался в совершении преступления.

Директор учебного заведения Наталия Дмитриева уже подтвердила задержание учителя. Его отстранили от работы на время следственных действий.

«Также мы организовали замену уроков и секций дополнительного образования, которые он вел», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Волгограде учительница отказалась от класса с едва говорящими по-русски детьми.