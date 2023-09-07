В школе заявили, что попавшие в ДТП велосипедистки передвигались по правилам

Ее представитель посоветовал журналистам изучить регламентирующие документы, а потом рассказать ему их содержимое.

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Велосипедистки, которых сегодня в Ленинградской области сбил грузовик, двигались по трассе с соблюдением всех правил. Об этом заявил заместитель директора ГБОУ школы-интерната «Олимпийского резерва» Владимир Умерин.

«Все у нас было организованно так, как это должно соответствовать по регламентирующим документам», - отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Дать другие пояснения Владимир Умерин отказался. Он посоветовал представителям СМИ изучить документы, а потом рассказать ему их содержимое.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что у тренера велосипедисток не было разрешения от руководства детской спортивной школы проводить тренировку на трассе. Но он отметил, что формально на дороге можно ездить.