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Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США

Андрей Аркадьев
15:21 07.09.2023
Общий объем обещанной Европой помощи составляет 156 миллиардов евро, в то время как американской - менее 70 миллиардов.
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press
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Общий объем помощи, которую пообещали государства Евросоюза передать Украине, вдвое больше, чем у Соединенных Штатов. Об этом сообщает Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

По данным экспертов, такое стало возможно благодаря новому специальному фонду Евросоюза, его сумма составляет 50 миллиардов евро.

Как утверждают специалисты, общий объем помощи стран ЕС достиг отметки в 130 миллиардов евро. Если считать все европейские государства, то сумма еще выше - 156 миллиардов. В то же время американский показатель составил около 70 миллиардов долларов.

Институт утверждает, что Вашингтон при этом не взял на себя новых существенных обязательств перед Киевом за прошедшие месяцы.

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