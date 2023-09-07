Девочка, впавшая в кому после купания в Черном море, скончалась

Как сообщалось, во время купания в море ребенок подхватил ротавирус.

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Семилетняя девочка из Екатеринбурга, которая попала больницу после купания в Черном море, скончался в Сочи, передает e1.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок впал в кому из-за ротавируса, который она подхватила во время морских купаний.

«В 20.45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как», приводит издание слова мамы девочки Елены Хрусталевой.

Девочка слегла еще 18 августа. Родители приняли решение отвезти Машу в больницу, когда она начала терять сознание.

Позже было принято решение транспортировать пациентку на лечение в столицу, однако медики заключили, что девочку перевозить нельзя. Позже стало известно об ухудшении ее состояния.