Армия Расчеты ЗРК «Тор-М1» уничтожили более 200 дронов на Краснолиманском направлении Расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войска надежным щитом от нападения воздушных объектов противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 200 вражеских беспилотников уничтожили за последние несколько месяцев военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении специальной военной операции. В боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки проведения атак. Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей. «Мы наводимся на эту точку, захватываем и смотрим в мониторе, что это летит. Обсуждаем, смотрим параметры. Не птица ли это, либо другая помеха. Меняется высота, дальность - докладываем. Там смотрят, своя "птичка" или не своя. Получаем добро на уничтожение. На моем счету уже более 50 сбитых целей», - рассказал заместитель начальника расчета с позывным «Медведь». С первого дня специальной военной операции подразделения противовоздушной обороны группировки «Центр» обеспечивают прикрытие воинских подразделений, неся круглосуточное боевое дежурство. Ранее начальник одного из расчетов «Тор-М1» с позывным «Плюс» рассказал, что решение об уничтожении высокоскоростных целей принимается за считанные секунды. В случае малоскоростной цели - есть минута на размышление. Антенна комплекса «прощупывает» небо на десятки километров вокруг, шансов у беспилотников националистов нет. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика