В Москве открылся один из самых современных медцентров при Филатовской больнице

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Операционные, диагностическое и эндоскопическое отделения, кардиоцентр, своя лаборатория и вертолетная площадка. В Москве открыли флагманский центр скорой помощи на базе Филатовской больницы. Дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, ЭКГ, рентген и КТ-кабинет. Так выглядит противошоковое отделение нового флагманского центра. Сюда будут доставлять пациентов в критическом состоянии, а вся маршрутизация центра строится вокруг «красного» отделения. Первых больных здесь уже приняли.

Своя вертолетная площадка, четыре этажа новейших технологий, 90 коек, девять операционных и реанимация. Это один из мощнейших комплексов, где удалось внедрить современные стандарты экстренной медицины, когда счет времени идет на секунды.

«Работаем в цифровых технологиях. Нет бумажного документооборота, все на планшетах. Все в единой системе, все быстро, комфортно и удобно. Все пациенты размещаются в зонированных местах», - рассказал заместитель главврача по экстренной помощи ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

В какой зоне нужно срочно подготовить койку специалисты понимают еще до приезда больного. Врачи скорой заполняют все данные о состоянии пациента по пути в медицинский комплекс. Информация поступает в систему цифрового госпиталя. Ее мгновенно обрабатывают в распределительном пункте, что помогает сэкономить драгоценное время. Весь путь от автомобиля скорой помощи до необходимого отделения занимает меньше минуты. Внутри, ориентируясь по цветовой разметке, медики понимают, в какое отделение нужно доставить пациента. Зеленая - состояние стабильное, красная - если пациент тяжелый - это противошоковое отделение. И здесь же, рядом, находится смотровая желтого потока, где все работает по принципу «врач-пациент».

Это значит, что все манипуляции - осмотр, кардиограмма, сбор анализов - можно провести прямо у койки пациента. Привезут к больному аппарат УЗИ или рентген. Комплексы мобильные и легкие, передвинуть их сможет без труда даже хрупкая медсестра.

«Это трансформируемая койка - каталка. Она может транспортировать пациента на любое обследование. Мы не перекладываем больных с места на место. Это монитор, следящий за витальными функциями. ЭКГ, кардиограмма, кислород и манжета артериального давления. Вот транспортный монитор, он как дамская сумочка. Сюда также можно подсоединить все датчики», - объяснила заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ №15 им. О.М. Филатова Оксана Шапсигова.

И отслеживать состояние больного, если его переводят в другое отделение. Например, противошоковой терапии. Здесь основная задача - стабилизировать состояние. Если это удалось сделать без хирургического вмешательства, то пациента переводят в обычную палату в главном корпусе. Если же состояние критическое и нужна срочная операция, то человека везут в гибридную операционную. Бороться за его жизнь здесь могут одновременно несколько узкопрофильных специалистов.

«К примеру, травматологи и эндоваскулярные хирурги. Кардиохирурги и эндоваскулярные хирурги. Если надо провести операцию и открывать сосуды - врачи одновременно проводят эти операции. Это очень уникальная, востребованная операционная», - пояснил главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

Здесь могут принять до 200 неотложных пациентов в день и оказать полный спектр медицинской помощи в течение первых суток. Для машин скорой помощи удобный - односторонний въезд, а для выгрузки больных оборудован круглогодично отапливаемый тамбур.

«Это такое новое высокотехнологичное сердце вашей клиники, одной из лучших в Москве. С учетом открытия этого центра, у вас появляются новые возможности, самые современные диагностические, самые современные операционное. И, конечно, внимание, которым окружают пациента с первых минут его пребывания в вашей клинике, возможности оказания качественной помощи», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Флагманский центр больницы имени Филатова - уже третий комплекс в Москве, где экстренную медицинскую помощь оказывают максимально оперативно и применяя лучшее высокотехнологичное оборудование. По таким же стандартам работают центры в больнице имени Вересаева и в Склифе. Оба открыли в этом году. Еще три строят - в Боткинской, Пироговской и Буяновской больницах.