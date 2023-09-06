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МО РФ заявило, что имеет документы об участии Госдепа в биопрограммах

16:35 06.09.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что, несмотря на документы, американское ведомство все отрицает.
МО РФ заявило, что имеет документы об участии Госдепа в биопрограммах
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Global Look Press
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Минобороны России заявило, что Госдеп США отрицает участие в биограграммах, несмотря на документальное подтверждения.

«Госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства», - сказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге в среду.

Российское оборонное ведомство располагает документами об участии Государственного департамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности».

«В соответствии с Планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций предусмотрено выделение не менее 40 млн. долларов», отметил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, документы, которыми располагает Министерство обороны РФ, указывают на участие Госдепа в биологической деятельности в других странах и подтверждают стремление Соединенных Штатов привлекать сторонних исполнителей с нмерением скрыть цель проведения исследовательских работ.

Кириллов перечислил государства, которым уделяется особое внимание: Ирак, Йемен, Иордания, Индонезия, Филиппины, Кения, Марокко, Уганда. Также в документах упоминается роль 44-го американского президента Барака Обамы в продвижении Госдепом биопрограмм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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