В ООН объявили лето 2023 года самим жарким за всю историю наблюдений

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Всемирная метеорологическая организация ООН объявила три месяца лета 2023 года самым жарким периодом за всю историю наблюдения с множеством экстремальных природных явлений и беспрецедентными температурами. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

«Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис. Ученые уже давно предупреждают, к чему приведет наша зависимость от ископаемого топлива», - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

На беспрецедентно высоком уровне сохраняется температура поверхности моря при рекордно низком для этого времени года показателе протяженности ледяного покрова в Антарктике - на 12% ниже среднего. Август 2023 оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений организации.

Генсек также добавил, что при условии немедленного принятия мировыми лидерами необходимых мер, еще можно избежать климатической катастрофы. По его словам, человечество «не может терять ни минуты».

Напомним, ранее в ООН предсказывали критическую нехватку воды в 2050 году: 25% населения будет хронически или временно не хватать питьевой воды. Антониу Гутерреш также предупредил о возможности возникновения серьезного конфликта между «отдельными общинами и даже государствами».