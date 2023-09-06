В Кремле констатировали, что США будут поддерживать Украину в состоянии войны

Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не пожалеет на это никаких денег.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы будут поддерживать Украину в состоянии войны, не жалея на это денег.

«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны», - сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков добавил, что США будут вести эту войну до последнего украинца, при этом они не будут жалеть на это никаких денег.

Песков отметил, что в Кремле это прекрасно понимают. При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что это не может повлиять на ход спецоперации.

Кроме этого, Дмитрий Песков заметил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность.