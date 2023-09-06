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В Кремле констатировали, что США будут поддерживать Украину в состоянии войны

Тимур Шерзад
13:04 06.09.2023
Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон не пожалеет на это никаких денег.
В Кремле констатировали, что США будут поддерживать Украину в состоянии войны
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы будут поддерживать Украину в состоянии войны, не жалея на это денег.

«Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны», - сказал Песков журналистам. 

Дмитрий Песков добавил, что США будут вести эту войну до последнего украинца, при этом они не будут жалеть на это никаких денег. 

Песков отметил, что в Кремле это прекрасно понимают. При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что это не может повлиять на ход спецоперации. 

Кроме этого, Дмитрий Песков заметил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность.

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