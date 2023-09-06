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Ефрейтор Николаев уничтожил ДРГ боевиков во время эвакуации раненых

00:30 06.09.2023
В ходе боя с диверсионно-разведывательной группой националистов водитель автомобильной роты ефрейтор Александр Николаев лично уничтожил несколько боевиков.
Ефрейтор Николаев уничтожил ДРГ боевиков во время эвакуации раненых
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Ефрейтор Александр Николаев, водитель автомобильной роты

Ефрейтор Александр Николаев выполнял задачи по эвакуации раненых в районах, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Александр неоднократно попадал под артиллерийские, минометные и авиационные удары со стороны вооруженных формирований украинских националистов.

На пути следования к месту назначения ефрейтор Николаев обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков, которая занималась разведкой местности. В результате завязавшегося боя вражеская ДРГ была ликвидирована.

В ходе боестолкновения ефрейтор Александр Николаев лично уничтожил несколько боевиков, однако получил ранение. Несмотря на это, военнослужащий оказал себе и раненым товарищам первую медицинскую помощь, затем эвакуировал их с поля боя.

© Минобороны России

Гвардии младший сержант Артем Мироненко, механик-водитель САУ «Мста-С»

В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений украинские националисты сосредоточили танки, бронированные машины и значительное количество живой силы и предприняли попытку наступления на позиции российских войск с целью прорыва.

Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С», в составе которого действовал гвардии младший сержант Артем Мироненко, находился на подготовленной к ведению огня позиции и точным огнем уничтожал вражеские бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы украинские боевики обнаружили позицию артиллеристов ВС РФ и сосредоточили свои усилия на подавлении российской САУ. Механик-водитель Артем Мироненко в считанные секунды оценил обстановку и, несмотря на разрывающиеся поблизости крупнокалиберные артиллерийские снаряды противника, хладнокровно начал подготавливать самоходку к выводу из-под обстрела. Взаимодействуя с наводчиком, Артем быстро привел орудие в походное положение и переехал на новую огневую позицию, с которой впоследствии его расчет подавил артиллерийские установки националистов.

Благодаря мастерству, высокому уровню боевой подготовки и грамотным действиям гвардии младшего сержанта Артема Мироненко были сохранены жизни и здоровье бойцов расчета САУ «Мста-С». Кроме того, были поражены артустановки противника и выполнены боевые задачи по уничтожению бронетехники боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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