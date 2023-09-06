Ефрейтор Николаев уничтожил ДРГ боевиков во время эвакуации раненых

© Минобороны России
Гвардии младший сержант Артем Мироненко, механик-водитель САУ «Мста-С»
В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений украинские националисты сосредоточили танки, бронированные машины и значительное количество живой силы и предприняли попытку наступления на позиции российских войск с целью прорыва.
Расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С», в составе которого действовал гвардии младший сержант Артем Мироненко, находился на подготовленной к ведению огня позиции и точным огнем уничтожал вражеские бронемашины.
В ходе контрбатарейной борьбы украинские боевики обнаружили позицию артиллеристов ВС РФ и сосредоточили свои усилия на подавлении российской САУ. Механик-водитель Артем Мироненко в считанные секунды оценил обстановку и, несмотря на разрывающиеся поблизости крупнокалиберные артиллерийские снаряды противника, хладнокровно начал подготавливать самоходку к выводу из-под обстрела. Взаимодействуя с наводчиком, Артем быстро привел орудие в походное положение и переехал на новую огневую позицию, с которой впоследствии его расчет подавил артиллерийские установки националистов.
Благодаря мастерству, высокому уровню боевой подготовки и грамотным действиям гвардии младшего сержанта Артема Мироненко были сохранены жизни и здоровье бойцов расчета САУ «Мста-С». Кроме того, были поражены артустановки противника и выполнены боевые задачи по уничтожению бронетехники боевиков.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.