Ефрейтор Николаев уничтожил ДРГ боевиков во время эвакуации раненых

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Ефрейтор Александр Николаев, водитель автомобильной роты

Ефрейтор Александр Николаев выполнял задачи по эвакуации раненых в районах, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Александр неоднократно попадал под артиллерийские, минометные и авиационные удары со стороны вооруженных формирований украинских националистов.

На пути следования к месту назначения ефрейтор Николаев обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков, которая занималась разведкой местности. В результате завязавшегося боя вражеская ДРГ была ликвидирована.

В ходе боестолкновения ефрейтор Александр Николаев лично уничтожил несколько боевиков, однако получил ранение. Несмотря на это, военнослужащий оказал себе и раненым товарищам первую медицинскую помощь, затем эвакуировал их с поля боя.