Разведчики нашли схрон ВСУ и навели на него артиллерию под Купянском

Несмотря на все уловки противника, разведчикам удается вовремя обнаружить позиции националистов и скорректировать огонь реактивной артиллерии по ним.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата группировки войск «Запад», выполняющего задачи в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. «Птичка» в небе уже второй час. Задание на этот вылет штатное - скоординировать работу по целям наших РСЗО. Установки успешно отработали и покинули огневые позиции, а у дрона еще остался запас батареи. Вот разведчики и решили пролететь над соседними квадратами, чутье не подвело.

На мониторах - выгрузка вражеских боеприпасов в режиме реального времени. На гражданском микроавтобусе, мобильное подразделение противника, доставило боекомплект в очередной схрон. Несколько ящиков прячут в деревенской бане. Стандартная схема противника - устраивать склады, пункты временной дислокации, маскировать технику на гражданских объектах. Например, в деревенских домах, из которых на улицу выгнали хозяев. Принято решение - продолжить наблюдение за только что обнаруженным вражеским объектом с помощью дронов соседей. Велика вероятность того, что количество ящиков к ночи может сильно увеличиться. И тогда уже в игру вступит наша артиллерия.

Когда «птичка» в небе, у ребят болтать не принято. Это молчаливая и очень напряженная работа. С командиром с позывным «Китай» успеваем обсудить тактику противника, его навыки в маскировке, пока дрон набирал высоту и не успел еще долететь до указанного квадрата.

«Привычка есть у них, располагаться в тыловых районах и вблизи школ. Рассматриваем здание, если здание школы укреплено - значит там находится противник», - объяснил начальник разведки артиллерийского дивизиона с позывным «Китай».

Кадры на экране - видео с вражеским кочующим на пикапе минометом. Уже уничтоженным. Одна из последних разведопераций, результатом которой подразделение «Китая» довольно. Уж слишком увертливым был неприятельский расчет, рассказал оператор полезной нагрузки с позывным «Ворон». Выслеживали дня три, нашли, а артиллерия накрыла, резюмирует разведчик.