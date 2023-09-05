МЧС разработает 40 стандартов ЕАЭС по безопасности

Для адаптации производителей под новый регламент предусмотрен переходный период до января 2025 года.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Россия до 2027 года разработает 40 стандартов Евразийского экономического союза по безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера. Все работы проводятся в рамках технического регламента, вступившего в силу в странах ЕАЭС с 1 июня.

«Согласно дорожной карте, специалисты ВНИИ ГОЧС и Технического комитета по стандартизации "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (ТК 071) разработают и подготовят к утверждению 40 межгосударственных стандартов», - рассказал РИА Новости замначальника Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Игорь Сосунов.

Для адаптации производителей под новый регламент предусмотрен переходный период до января 2025 года, уточнил он. Межгосударственные стандарты будут разрабатываться в соответствии с программой, утвержденной Евразийской экономической комиссией.