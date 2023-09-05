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Дроны, катера и боевые водолазы: как в Белоруссии проходят учения сил ОДКБ

Дмитрий Антипов
21:33 05.09.2023
Террористическую атаку на критически важном объекте предотвратили силы ОДКБ в Бресте - таков сценарий учений. Мастерство оттачивают 2,5 тысячи военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: odkb-csto.org
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На перехват автобуса с террористами у бойцов спецназа уходит несколько секунд. В подразделениях антитеррора их еще называют «золотыми», потому что боевики даже не успевают оказать сопротивление.

Следующая цель - захваченный корабль, пришвартованный у Брестского гидроузла.  Предварительно на местности проводят воздушную разведку при помощи беспилотников. Выявляют количество боевиков, заложников, составляют план действий.

Пока пешие бойцы отряда спецназа занимают позиции для будущего штурма захваченного корабля, на реке Муховец бойцы отряда спецназа уже на лодках заняли скрытную позицию за мостом, чтобы подойти на помощь во время решающего штурма. Кроме того, под водой работают боевые водолазы.

Результат штурма: боевики уничтожены, заложников эвакуировали по воде.

«Мы сегодня набрались опыта, поделились своим опытом. Надеюсь, будем участвовать только в учениях. Не дай Бог, какая-либо конфликтная ситуация. В целом учения прошли на должном уровне, спасибо вам за гостеприимство», - говорит боец спецназа МВД Киргизской Республики с позывным «Кэп».

Сегодня бойцы спецназа впервые опробовали сразу несколько новых тактик. Упор сделали на применение БПЛА разных типов.

«Особенностью розыгрыша действий было то, что впервые в истории учений, где участвовали формирования Сил специального назначения, были применены: разведывательные ударные дроны, которые поражали огневые средства террористов, использованы были боевые пловцы-водолазы, плавательные средства. Ну, отработали мы и старые, и новые способы освобождения заложников, штурма различных объектов, в том числе водного транспорта», - рассказал Руслан Шестопалов, заместитель руководителя учения «Взаимодействие-2023» по силам и средствам МВД.

Следом за бойцами спецназа на освобожденные объекты Брестского гидроузла выдвигаются спасатели. Им нужно оказать помощь раненым и организовать их эвакуацию, минимизировать ущерб критическому объекту инфраструктуры.

С поставленной учебно-боевой задачей участники справились на отлично. Командующие офицеры особо отметили слаженность международных коллективов и скорость их работы. Несмотря на объем задач, которые сегодня нужно было выполнить спецназовцам и спасателям, розыгрыш длился всего 15 минут. А уже завтра Международный военный контингент ОДКБ продемонстрирует все, чему бойцы научились за время совместного большого розыгрыша.

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