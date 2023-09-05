В стране и мире Минобороны России: над Белгородской областью сбит украинский БПЛА Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Белгородской области дежурные средства ПВО сбили очередной беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории пресечена 5 сентября около 21.00. БПЛА уничтожен, уточняется в сообщении. Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе. После попаданий дрон сдетонировал. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил глава региона. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика