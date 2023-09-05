Минобороны России: над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе.
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В Белгородской области дежурные средства ПВО сбили очередной беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории пресечена 5 сентября около 21.00. БПЛА уничтожен, уточняется в сообщении.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении беспилотника огнем из стрелкового оружия в Валуйском городском округе.
После попаданий дрон сдетонировал. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил глава региона.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.