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Все школьники из команды РФ завоевали золото на олимпиаде по информатике

Владимир Рубанов
16:51 05.09.2023
Владимир Путин поздравил ребят с триумфом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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Все школьники, которые участвовали в 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, получили золотые медали. Каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы. С триумфальным выступлением Антона Степанова, Валерия Родионова, Ивана Пискарева и Гимрана Абдуллина поздравил Владимир Путин. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что успех на олимпиаде в Венгрии подтвердил высокий уровень отечественной школы. Президент подчеркнул исключительную самоотдачу и глубокие знания школьников. Российский лидер поблагодарил учителей, родителей и наставников сборной, чья искренняя поддержка помогла ребятам одержать победу.

Лучших в мире школьников-программистов накануне встретили в аэропорту Шереметьево. Там они поделились с журналистами впечатлениями от поездки.

«Это могло не оправдаться, если допустить ошибку и в итоге не набрать достаточное количество баллов. Но у меня получилось, и оказалось, что у меня лучший результат по этой задаче», - рассказал Иван Пискарев.

Школьники готовились к соревнованиям несколько лет. По их словам, в этот раз задания были труднее, чем обычно.

«Там люди очень дружелюбные были. Особенно дружелюбными оказались китайцы. У нас был трансфер из Будапешта в Сигет, вот они сами там подошли знакомиться к нам. Я чуть-чуть стеснялся, все-таки они такие сильные ребята», - сказал Гимран Абдуллин.

Победить в международной борьбе нашим участникам помогли не только знания, но и сила характера. Самый младший в российской команде по информатике - Гимран Абдуллин, школьник из Татарстана. По итогам первого дня он был в «серебряной зоне». Во второй день, чтобы вырваться из шестого десятка в рейтинге, ему пришлось решать больше заданий, чем другим участникам. И в итоге стать одним из лучших в мире.

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