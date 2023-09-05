МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками врага в ДНР

Враг пытался атаковать на Донецком направлении, но безуспешно - за сутки было отражено четыре атаки противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками врага.

«В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - сказали в МО РФ.

Кроме этого, сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск, взаимодействуя с артиллерией и авиацией, отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое и Клещеевка на территории ДНР.

Враг потерял до 225 боевиков убитыми и ранеными за сутки на одном только Донецком направлении. Также на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины противника, девять автомобилей, артсистема М777 и боевая машина РСЗО «Град».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.