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Шойгу: форум «Армия» остается актуальной площадкой в условиях санкций

12:22 05.09.2023
Сергей Шойгу заявил, что «Армия» актуальна для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России заявил, что Международный военно-технический форум «Армия» остается актуальной площадкой в условиях санкций.

«Форум в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере», - сказал он на селекторном совещании.

Кроме того, 1500 предприятий и организаций, включая 83 иностранные компании, продемонстрировали 28 500 образцов продукции военного и двойного назначения. Экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан.

На мероприятии присутствовали военные делегации 83 государств, а в научно-деловой программе приняли участие 15 000 экспертов. На форуме заключено 20 госконтрактов, их сумма превышает 400 миллиардов рублей. За неделю на выставочных площадках побывало более миллиона человек, отметил глава российского оборонного ведомства.

Также Шойгу рассказал о прошедшей в августе Московской конференции по международной безопасности. По словам министра, конференция подтвердила высокий авторитет России и продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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