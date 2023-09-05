Младший сержант Белканов заменил раненого командира и уничтожил штурмовиков ВСУ

После того, как командир минометного расчета был ранен, младший сержант Алексей Белканов уничтожил часть штурмовой группы ВСУ, после чего поджег опорный пункт, куда отступили украинские боевики.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной операции.

Младший сержант Алексей Белканов

Младший сержант Алексей Белканов, действуя в составе минометного расчета, выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений Вооруженных сил России.

В темное время суток вооруженные формирования украинских боевиков начали наступление. Получив координаты целей, российские минометчики оперативно открыли огонь по наступающим штурмовым группам противника. Спустя короткое время артиллерийские подразделения украинских боевиков начали вести прицельный огонь по позиции минометного расчета, в составе которого действовал младший сержант Белканов. В результате попадания вражеского боеприпаса командир расчета получил ранение.

Несмотря на это, Белканов продолжил вести огонь по националистам и уничтожил часть украинской штурмовой группы. Понеся значительные потери, неприятель принял решение отступить на исходные позиции.

Получив от разведывательных подразделений координаты опорного пункта, куда отступили штурмовики ВСУ, расчет Алексея Белканова сменил огневую позицию и точным огнем поджег опорный пункт врага, уничтожив оставшуюся часть отступившей штурмовой группы.

Мужественные и решительные действия младшего сержанта Алексея Белканова не позволили украинским боевикам прорваться к позициям российских войск.

Рядовой Александр Матин

Рядовой Александр Матин действовал в составе расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Перед военнослужащим стояла задача по доставке расчета в район выполнения боевых задач.

По мере приближения к назначенному району автомобиль, которым управлял Матин, попал под минометный обстрел со стороны боевиков киевского режима.

Понимая, что попадание снаряда в грузовик приведет к уничтожению оборудования комплекса с БПЛА, необходимого для ведения разведки в районе наступления неприятеля, Александр, используя отточенные навыки вождения, умело маневрировал и не позволил боевикам поразить машину.

По прибытии в район проведения разведки у грузовика отказала тормозная система. Рядовой Матин совершил аварийную остановку и за короткое время произвел ремонт вышедшей системы, что дало возможность оперативно сменить позицию расчета после выполнения задачи и продолжить движение к следующему назначенному району.

Благодаря профессионализму, высокому уровню подготовки и грамотным действиям рядового Александра Матина расчет беспилотника своевременно был доставлен на позицию для дальнейшего ведения воздушной разведки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.