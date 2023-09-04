Минобороны: два украинских БПЛА уничтожены над Курской областью и Черным морем

Украинские дроны были уничтожены средствами ПВО около 1:00 (мск).

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Два украинских беспилотника самолетного типа перехвачены российскими средствами ПВО в небе над Курской областью и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 1:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Накануне на Фрунзенской набережной сообщили о перехвате украинского дрона над территорией Белгородской области. С его помощью киевский режим планировал совершить очередной теракт на российской территории.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.