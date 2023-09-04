Провал контрнаступления и новые расходы: зачем Зеленский сменил министра обороны

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Еще не так давно шутивший и заявлявший о готовности уволиться министр обороны Украины Алексей Резников наконец покидает свой пост. Правда, не по собственному желанию. О кадровых перестановках объявил президент Владимир Зеленский.

«Я решил сменить министра обороны Украины. Я считаю, что ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», - заявил президент Украины.

Украинские СМИ не раз сообщали о том, что Зеленский планирует убрать Алексея Резникова с занимаемой должности. Тогда ему пророчили пост главы Минюста. Потом в середине августа уже политики отправляли послом в Великобританию: сначала нардеп Гончаренко, а затем и Ярослав Железняк. Оба в своих Telegram-каналах пророчили министру карьеру дипломата в Лондоне, где, к слову, тоже сменился глава оборонного ведомства. Правда, сам Резников, как сообщают, опять-таки, украинские СМИ, не в курсе о своем возможном назначении. Отставной Бен Уоллес, видимо, как никто другой сейчас переживает за своего коллегу по цеху. Бывшего.

«Удачи, Алексей! Вы были душой и сердцем за Украину. С самого начала мы работали вместе, и без вас нам бы не удалось заручиться международной поддержкой! Мало кто узнает о том, что вы сделали во время этой войны, но от тех, кто знает - спасибо», заявил Уоллес.

Резников - участник многих коррупционных скандалов. Один из последних многим стоил своих кресел. Контракт прозвали «золотые яйца». Все из-за цены в три раза выше рынка: 170 гривен за десяток - а это больше 400 рублей.

При Резникове для ВСУ закупали одежду. Очень дорогую и очень ненужную. По данным украинского издания «Зеркало недели», у турецкой фирмы приобрели 180 тысяч зимних курток. Партия обошлась бюджету примерно в $86 млн. Но оказалось, что куртки - летние, а их реальная стоимость - всего лишь $29 млн. Стоит ли говорить, что учредителем «турецкой» фирмы оказался гражданин Украины из Запорожья. Тогда Резников пытался оправдаться и говорил, что СМИ его оклеветали.

«История с куртками тоже не соответствует действительности. Мой профильный замминистра был на заседании нашего соответствующего комитета. Принес документы, накладные, пересечение границы, контракты, уплаченные деньги», - заявлял Резников.

Недостача снаряжения, порезанные выплаты мобилизованным, поставленное Западом оружие, которое вдруг всплывало на черном рынке в Мексике - список претензий к Минобороны Украины длинный. Но очевидная причина увольнения Резникова, видимо, кроется все же в другом: провал контрнаступления, растущие потери в рядах ВСУ, восполнить которые Киев готов любыми способами.

В августе Резников подписывает очередной приказ, согласно которому на передовую отправятся уже и ограниченно годные к военной службе - те, у кого выявлены такие заболевания как вирусный гепатит, бессимптомный ВИЧ, психические расстройства. И даже женщины - врачи, медсестры, студенты-медики. В планах Киева направить на передовую еще 300 тысяч человек. Это будет четвертая, самая массовая мобилизация. Облавы, угрозы, избиения... Военкомы к будущим новобранцам приходят прямо в спальню.

«Белые билеты» будут аннулированы, а таких на руках почти 170 тысяч. Нардеп Арахамия предлагает еще один вариант - отлавливать и возвращать уклонистов из-за рубежа.

«В любой стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут прийти и фактически выполнить запрос на экстрадицию таких людей и вернуть их на Украину, чтобы они понесли ответственность», - заявил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга Народа».

Ответственность за дальнейшее руководство Минобороны Зеленский предлагает нести Рустему Умерову - теперь уже бывшему главе Фонда госимущества Украины. Утром политик подал заявление в Верховную раду об отставке. Он ранее был советником Мустафы Джемилева - главы экстремистского и запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарстого народа»*. Сам он тоже, кстати, крымский татарин, который учился в Соединенных Штатах. Американские СМИ уже отреагировали на кадровые перестановки на Украине.

Байден об отставке Резникова проинформирован, сообщает Белый Дом. Правда, от подробных комментариев президент США отказался, ответ - лаконичный.

При этом такие кадровые перестановки - скорее желание изобразить вид бурной деятельности. Зеленский хочет создать видимость борьбы с коррупцией перед своей поездкой в Штаты, куда он так стремится. Этим же объясняют и недавний арест бизнесмена Игоря Коломойского.

«Увольнение Резникова - это имитация Зеленским борьбы с коррупцией по требованию США. Зеленский - их марионетка. Но он ведет с ними спор. А американцам для того, чтобы легче было выбивать бюджеты для Зеленского, нужно, чтобы не было коррупционного позора, каким является Резников», - считает Сергей Марков, директор Института политических исследований.

При этом для Вашингтона отставка украинского министра выглядит будто бы неожиданностью. В конце этой недели Резников должен был посетить Пентагон и встретиться с американским коллегой Ллойдом Остином.

«А сейчас, видимо, и Остина убедили, что можно пожертвовать Резниковым. Давайте вспомним, что весной казалось решенным дело с отставкой Резникова. Уже все было объявлено: через два дня уходит, и вдруг раз - остался. Говорят, что вмешался министр обороны США Ллойд Остин», - говорит политолог Юрий Светов.

На этот раз, видимо, решил не вмешиваться.

Удача с неба не свалилась, как и истребители Су-27, платок с рисунком которого Резников, словно фокусник, доставал из нагрудного кармана на встрече с коллегами в Брюсселе в феврале этого года. К слову, по подсчетам теперь уже бывшего украинского министра обороны с февраля 22-го Киев получил от своих спонсоров помощи больше чем на $100 млрд. Сейчас транши стали реже и меньше. Передают в основном расходники: снаряды, патроны, ракеты, и кадровые перестановки лишь, возможно, очередная попытка Зеленского убедить Запад и дальше спонсировать кровавый киевский режим.

* - «Меджлис крымскотатарстого народа» - экстремистская организация, запрещенная в РФ.