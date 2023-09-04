В стране и мире Глава МИД Франции призвала разработать общую с Россией архитектуру безопасности Ян Брацкий Как отметила глава МИД Франции Катрин Колонна, новое соглашение с Россией о безопасности на континенте в интересах всех. © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости Читайте нас на: Россия останется соседом Европы и в общих интересах разработать новую архитектуру безопасности на континенте. Такого мнения придерживается глава МИД Франции Катрин Колонна. «Россия находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить заново надежную архитектуру безопасности, в интересах стабильности для всех», - сказала министр в интервью газете Monde. Колонна подтвердила готовность официального Парижа продолжать поддерживать Киев. Кроме того, Франция работает над двусторонним соглашением о безопасности с Украиной. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал признание Западом права России на суверенность и защиту своих интересов непременным условием диалога. Со слов министра, Москва будет защищать своих людей всеми средствами. Экспертное мнение и аналитика