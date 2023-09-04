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Пленный рассказал, как в ВСУ избиениями заставляют пересекать Днепр

11:11 04.09.2023
Украинец решил сдаться, чтобы не быть уничтоженным российскими военными.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Олег Шевцов - один из тех, кто был мобилизован под угрозой уголовной ответственности и тюрьмы. Подготовка, которую мужчина проходил, была очень слабой, а потери в Вооруженных силах Украины огромные, поэтому никто не хочет воевать. Большинство в его взводе ранее даже не проходили через военную службу. Видеозапись беседы с Олегом публикует Министерство обороны РФ.

«Нас нигде не учили штурмовым действиям. Мы в лучшем случае выстрелили на полигоне по одному-два "рожка" и один раз бросили гранату, и то несколько человек со взвода. Нас не учили форсировать Днепр, никто не имеет понятия, как его форсировать. Все отказались, я их поддержал в этом. Я говорил, что сам боюсь, не хочу идти на тупую смерть и вас не имею никакого права силой заставлять», - сказал он.

По словам Олега, в подразделении назревал бунт, люди были истощены, съездить домой не было возможности, а идти воевать их заставляли силой. Попытку пересечь Днепр украинец назвал билетом в один конец.

«У меня во взводе из 24 человек осталось 13. Командование пытается заставить подчиниться. Методы - избиения, угрозы расстрела. Собирают в лодки, вывозят и нагло высаживают там.  Забирают, только если кто-то остался в живых. У меня было два варианта - погибнуть либо сдаться. Я выбрал сдаться», - добавил пленный.

Ранее Минобороны показало кадры, на которых экипаж Ка-52 «Аллигатор» пустил управляемую ракету и уничтожил бронетехнику ВСУ. Бронеобъект был ликвидирован на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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