Начальник войск РХБЗ Кириллов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов поблагодарил военнослужащих за самоотверженную службу и пожелал им скорейшего выздоровления и успехов.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил ведомственные награды военнослужащим, проявившим мужество, героизм, отвагу и высокие профессиональные качества. Так же военнослужащие представлены к высоким государственным наградам.

Личный состав с доблестью и честью выполнил задачи на передовой и был доставлен в главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко для реабилитации и восстановления после ранений, полученных в зоне СВО. После излечения бойцы будут направлены в краткосрочные отпуска, по истечении которых вернутся в зону спецоперации. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал всем скорейшего выздоровления и успехов в службе на благо Отечества.

«Поздравляю всех с наградами. Вы все мужественно выполняли свой воинский долг. Всем скорейшего выздоровления и удачи», - сказал Игорь Кириллов.

Так же в мероприятии приняли участие представители командования войск и женсовета войск РХБЗ, который принимает активное участие в решении социальных вопросов семей военнослужащих. В завершение визита начальника войск в госпиталь, каждому военнослужащему была вручена корзина с фруктами и сладостями.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.