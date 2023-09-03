Обитель православия: Псково-Печерскому монастырю исполнилось 550 лет

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре все чудо, и одно из них, что в этой обители никогда не прекращалась молитва, даже в советские годы гонений на Церковь.

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Поздравления от патриарха и президента на этой неделе принимали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Одной из самых крупных, известных и старейших обителей России исполнилось 550 лет. Это единственный в стране монастырь который не закрывался никогда - даже в самые тяжелые годы гонения на Церковь.

В 1920-е годы удалось сохранить непрерывную монашескую традицию, а с 1950-х годов возродилось и старчество. Паломники из России и других стран приезжали к архимандритам Иоанну Крестьянкину, Адриану Кирсанову. Сейчас, в наше время новый виток интереса к обители, конечно, связан с именем митрополита Тихона, которого в России, благодаря его книге «Несвятые святые» знают практически все, даже люди далекие от Церкви.

Что же касается монастыря, то в последние годы обитель и город Печоры активно развиваются, и значение этого форпоста русского духа, в сложных современных условиях - невозможно переоценить. Духом древней обители подышал Станислав Иващенко.

Настоящие реки из счастливых и улыбающихся людей на улицах Псково-Печерского монастыря. Этот крестный ход прошел в честь сразу двух праздников, которые отмечаются в один день. Успение Пресвятой Богородицы и день основания обители в Печорах. Ей на этой неделе исполнилось 550 лет.

По традиции булыжную мостовую монастыря застелили ковром из цветов, а над собравшимися паломниками пронесли главную святыню первой освященной на территории монастыря церкви - икону Успения Богородицы. К прихожанам с проповедью обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Мы прославляем сегодня пресвятую Богородицу, в этот ее великий день, смерти, успения, и нового рассвета пробуждения новой жизни. Поэтому то из поколения в поколение вот уже 2000 лет православное человечество черпает силы из сыновнего дочернего искреннего отношения к Пресвятой Богородице», - отметил митрополит Псковский и Порховский, священноархимандрит и игумен Успенского Псково-Печерского монастыря Тихон.

Монастырь в Печорах на протяжении всей истории России имел важное духовное значение. И в средние века, и сегодня обитель - это форпост православия на западных рубежах России. С юбилеем монастыря верующих поздравил президент России Владимир Путин.

«Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь был свидетелем и участником важных, поистине судьбоносных событий нашей истории, вставал крепостью на пути врага. Он хранил свет веры даже в самые тяжелые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества и служения», - отметил Владимир Путин.

История Псково Печорского монастыря началась под землей. В городе Печоры, что со славянского переводится как пещеры. Именно в этих пещерах 630 лет назад проводились первые богослужения в храмовом комплексе. Они проводятся и сих пор. А вот под этими песчаными сводами похоронены более 10 000 преподобных и святых.

Со временем число монахов выросло, и обитель стали обустраивать уже над пещерами. Так она превратилась в Псково-Печерский монастырь. Само расположение обители - у западных границ России - предопределило ее судьбу стать не обычным монастырем, а настоящей крепостью. Мощные стены веками отражали атаки и поляков, и шведов, и немцев. Крупнейшую осаду обитель выдержала в конце 16 века в войне с Ливонией - это современная Прибалтика. Тогда гарнизон русских воинов отвлек на себя силы врага, осаждавшего Псков.

«Они решили разорить, уничтожить Печорского обитель монахов всех, чтобы было спокойно, потому что невозможно воевать, когда у тебя в тылу, понимаешь, такая заноза, она их все время шпыняют. И вот они пришли. <...> поставили три пушки, били, били, били, били на утро, на утро приступ пошел. Понимаешь, на утро пошел приступ. И вот уже, конечно, вся, как бы сказать, братия все собрались и стали биться с ними, биться, биться, биться, биться, биться, биться, биться целый день И они этот приступ, как бы сказать, как отразили», - рассказал насельник Псково-Печерского монастыря архимандрит Марк.

В память о той осаде в одной из стен монастырской крепости осталась единственная пробоина, сейчас на ее месте - православный крест. Обитель защищала Россию не только от вражеской армии, но и обороняла православие от католичества, которое тогда огнем и мечом распространяли европейские рыцарские ордены.

«Экспансия Западной Церкви она началась достаточно давно, уже более 1000 лет назад она и продолжается по настоящее время. К сожалению, это так, да, в некоторой степени мы питали себя иллюзиями, что мы можем сосуществовать в мирном пространстве. Но пока мы себя тешили этими, знаете, фантазиями. Враг готовился к атаке», - рассказал благочинный Псково Печерского монастыря иеромонах Прохор.

Монахи бились за православную веру во все времена - и продолжают делать это даже сейчас. Среди подвижников Псково-Печерского монастыря были ветераны Великой Отечественной войны, служившие в Нагорном Карабахе, участники конфликта на Северном Кавказе. Теперь братия поддерживает тех, кто бьет противника в зоне СВО.

«Псковичи всю свою историю защищали рубежи нашего отечества, начиная с немецких рыцарей и заканчивая сегодняшними временами, когда многие ребята из наших воинских частей, расположенных в городе Пскове, участвуют в специальной военной операции. Через одного человека у всех родные военные. <...> Здесь у нас есть знакомые священники наши, которые ездили на свой тоже почили, выполняя свой долг на специальной военной операции. Псков это город крепость, город, защитник и здесь не нужно объяснять, что такое война и почему все происходит»,- рассказал насельник Псково Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков).

И все эти годы, несмотря на войны - или даже советский период богоборчества - в Псково-Печерском монастыре продолжались службы. Причем во времена СССР обитель пришлось отстаивать целых два раза - в тридцатые годы и позже в 60-е.

«Мы знаем такие события, что архимандрит Алипий получил указ за подписью Никиты Сергеевича Хрущева о закрытии монастыря и прочитал документ, порвал и бросил в камин со словами приму мученическую кончину, а монастырь не дам закрыть. Мужество, храбрость и решительность братии помогли сохранить обитель», - подчеркнул насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Лазарь.

Опасность сохраняется и сейчас, но в этот раз она исходит извне. Как говорят сами монахи Псково-Печерского монастыря - примером стала Украина, где под влиянием Запада прошла целая волна погромов в церквях и нападений на православных священников. Даже колыбель православия - Киево-Печерская лавра - была захвачена .

«Сначала народ теряет иммунитет духовный, потом народ теряет суверенитет. Потом приходят другие люди, которые насаждают чуждые нам ценности. <...> У нас еще с вами есть силы, есть армия, есть экономика, которая может противостоять этому натиску. Мы можем еще поддерживать свой суверенитет, мы можем защищать свое мировоззрение, жить так, как мы считаем нужным. На Украине сейчас это сделать достаточно сложно», - уверен насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков).

Город Псков, который находится рядом с обителью, разделяет ее судьбу - удерживать врага и не пускать вглубь России. Псковская крепость - он же Кремль - в конце 16 века смог выдержать 31 штурм и 170 дней осады польским королем Стефаном Баторием и его войском.

Весь Псковский Кремль это, по сути, одно грандиозное фортификационное сооружение. Например, каменные стены толщиной свыше шесть метров. Есть, конечно, и уязвимые места это ворота, пробивая их противник, попадал в захаб то есть в ловушку постоянно сужают крутой поворот сверху его встречали защитники противника, закидывали камнями стрелами, поливали кипящей маслом и кипятком. Те, кто выжил, доходил до конца. Но тут сужение и колесницы пройти не могли. Тогда им приходилось отступать обратно, но там ворота опускались сверху решеткой закрывались и в таком осадном положении Псков жил каждые три года. Отсюда и пословица «Год горим, год воюем, год живем».

И еще один важный символ - памятник Александру Невскому в деревне Самолва на берегу Чудского озера - это тоже Псковская область. Важно и то, как он расположен - и те, кто окружает князя. Лица дружинников списаны с героев Шестой роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в Аргунском ущелье в бою с боевиками.

Берег Чудского озера, отсюда до границы с Эстонией по прямой всего 10 километров. Там на горизонте проходит не только водный рубеж между странами, но и своего рода черта. Разделяющая два менталитета русский и западный. Место, по сути, знаковое. Там проходило Ледовое побоище битва, ставшая символом сопротивления русского народа против западных агрессоров. Ключевая фигура этой битвы Александр Невский и монумент с его ликом и памятник великому князю, и его дружине установлены тут спиной к захватчикам, лицом к Руси.