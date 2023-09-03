В Северной Осетии возложили венки в память о жертвах трагедии в Беслане

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В Северной Осетии прошла траурная церемония, посвященная годовщине Бесланской трагедии. Памятное мероприятие прошло в Беслане в «Городе Ангелов», где покоятся жертвы террористического нападения в сентябре 2004 года.

В траурной церемонии приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, спикеры, депутаты парламентов, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев и другие высокопоставленные лица.

После минуты молчания в небо были выпущены 334 белых воздушных шара - по числу жертв трагедии. Среди них было 318 заложников, из которых 186 -дети.

С 2005 года в Беслане каждый год 1 сентября начинаются трехдневные траурные мероприятия, которые посвящены памяти жертв в результате террористический атаки в бесланской школе. В городе из-за траура на три дня сдвигается начало учебного года.