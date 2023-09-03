О важном в День знаний: Путин и Шойгу открыли новый учебный год в России

Военные строители сдали новую школу на родине Путина в Тургиново, она рассчитана на 300 учеников, многие из которых мечтают о военной карьере.

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По всей стране больше 22 миллионов школьников и студентов сели за парты и отправились за новыми знаниями. С Днем знаний учеников и педагогов поздравил президент России Владимир Путин. Он провел «Разговор о важном» в молодежном центре «Сенеж» в Подмосковье, а на обратном пути заехал в селе Тургиново Тверской области, на родину своих предков, где жили несколько поколений семьи Путиных. Там президент пообщался с местными жителями и осмотрел новую школу, которую в рекордные сроки построили военные строители.



В Тургиново - новый культурно-досуговый центр, новая школа на 300 учеников. Как сказали президенту учителя, школа построена всего за 139 дней.

Владимир Путин пообщался с педагогами, ему показали всю школьную инфраструктуру - учебную и спортивную зоны, мастерские, инженерные кабинеты. Как отметил президент , качество работ очень высокое, за что отдельная благодарность военным строителям, которые успели сдать школу к началу учебного года.



Как сказала директор Тургиновской средней школы Ольга Карасева, спортивная составляющая для ее учеников сегодня очень важна. Большая часть будущих выпускников планируют поступать в военные учебные заведения, а конкурс при поступлении – очень высок.



Конкурс в военные вузы в этом году, действительно, вырос. В некоторых - до 10 человек на место. Самый большой - в военно-медицинскую академию и Академию РВСН. 1 сентября к будущим солдатам и офицером с поздравлениями с Днем знаний обратился министр обороны России.

«Умный, волевой, дальновидный офицер – залог сильной непобедимой армии. И Родина в этом рассчитывает на вас. Уверен, что благодаря талантливым, и искренне преданным своему делу преподавателям, а так же личной целеустремленности и упорству, вы приобретете крепкие знания, которые помогут вам принимать грамотные и взвешенные решения. Умело выстраивать тактику и стратегию действий, уверенно побеждать на поле боя», - отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Первый заместитель министра - Руслан Цаликов, поздравил преподавателей и слушателей Академии Ракетных войск стратегического назначения. В этом году число учащихся здесь выросло на 800 человек.

Подробный репортаж о Дне знаний в России смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой» в 18.00 на телеканале «Звезда».