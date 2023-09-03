В стране и мире В стране и мире В стране и мире

О важном в День знаний: Путин и Шойгу открыли новый учебный год в России

Алексей Самолетов
Ирина Елагина
16:54 03.09.2023
Военные строители сдали новую школу на родине Путина в Тургиново, она рассчитана на 300 учеников, многие из которых мечтают о военной карьере.
О важном в День знаний: Путин и Шойгу открыли новый учебный год в России
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

По всей стране больше 22 миллионов школьников и студентов сели за парты и отправились за новыми знаниями. С Днем знаний учеников и педагогов поздравил президент России Владимир Путин. Он провел «Разговор о важном» в молодежном центре «Сенеж» в Подмосковье, а на обратном пути заехал в селе Тургиново Тверской области, на родину своих предков, где жили несколько поколений семьи Путиных. Там президент пообщался с местными жителями и осмотрел новую школу, которую в рекордные сроки построили военные строители.

В Тургиново - новый культурно-досуговый центр, новая школа на 300 учеников. Как сказали президенту учителя, школа построена всего за 139 дней.

Владимир Путин пообщался с педагогами, ему показали всю школьную инфраструктуру - учебную и спортивную зоны, мастерские, инженерные кабинеты. Как отметил президент , качество работ очень высокое, за что отдельная благодарность военным строителям, которые успели сдать школу к началу учебного года.

Как сказала директор Тургиновской средней школы Ольга Карасева, спортивная составляющая для ее учеников сегодня очень важна. Большая часть будущих выпускников планируют поступать в военные учебные заведения, а конкурс при поступлении – очень высок.

Конкурс в военные вузы в этом году, действительно, вырос. В некоторых - до 10 человек на место. Самый большой - в военно-медицинскую академию и Академию РВСН. 1 сентября к будущим солдатам и офицером с поздравлениями с Днем знаний обратился министр обороны России.

«Умный, волевой, дальновидный офицер – залог сильной непобедимой армии. И Родина в этом рассчитывает на вас. Уверен, что благодаря талантливым, и искренне преданным своему делу преподавателям, а так же личной целеустремленности и упорству, вы приобретете крепкие знания, которые помогут вам принимать грамотные и взвешенные решения. Умело выстраивать тактику и стратегию действий, уверенно побеждать на поле боя», - отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Первый заместитель министра - Руслан Цаликов, поздравил преподавателей и слушателей Академии Ракетных войск стратегического назначения. В этом году число учащихся здесь выросло на 800 человек.

Подробный репортаж о Дне знаний в России смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой» в 18.00 на телеканале «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:34 В стране и мире
Путин на следующей неделе посетит один из регионов России
13:30 В стране и мире
Видео
Ангар рухнул в Петербурге в результате мощного пожара
10:50 В стране и мире
Актриса Юлия Рутберг рассказала, что воры украли все заработанные деньги из ее дома
09:27 В стране и мире
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что актер Янин находится в реанимации
08:10 Армия
Видео
Во Владивостоке прошел торжественный митинг в честь 78-й годовщины окончания Второй мировой
Популярное
Видео
Путин раскрыл последние слова своей бабушки, погибшей от немецкой пули в ВОВ
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросают своих людей в «мясные штурмы»
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.