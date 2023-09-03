В Забайкалье открыли первый памятник героям СВО
Мемориальный комплекс героям специальной военной операции открыли в поселке Агинском в Забайкалье. В центре композиции - памятник «Мать встречает сына», отлитый по проекту скульптора Болота Цыжипова.
«Благодарю земляков за единение и помощь Вооруженным силам. Мы победим, разгромим и будем жить дальше достойно и счастливо!» - отметил на церемонии открытия мемориала депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Рядом с мемориалом высадили аллею из саженцев сосны.
Место для мемориала героям СВО выбрали неслучайно. Двое жителей Агинского - Балдан Цыдыпов и Эдуард Норполов (посмертно) удостоены звания Героя России, многие награждены боевыми наградами - орденом «За мужество», медалью «За отвагу» и другими знаками отличия.
Мемориальный комплекс Героям СВО в Агинском построен на средства Единой президентской субсидии в размере более 11 млн рублей.