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В Забайкалье открыли первый памятник героям СВО

Ирина Елагина
16:35 03.09.2023
Мемориал построили в поселке Агинское, двое жителей которого посмертно удостоены звания Героя России.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Мемориальный комплекс героям специальной военной операции открыли в поселке Агинском в Забайкалье. В центре композиции - памятник «Мать встречает сына», отлитый по проекту скульптора Болота Цыжипова.

«Благодарю земляков за единение и помощь Вооруженным силам. Мы победим, разгромим и будем жить дальше достойно и счастливо!» - отметил на церемонии открытия мемориала депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Рядом с мемориалом высадили аллею из саженцев сосны.

Место для мемориала героям СВО выбрали неслучайно. Двое жителей Агинского - Балдан Цыдыпов и Эдуард Норполов (посмертно) удостоены звания Героя России, многие награждены боевыми наградами - орденом «За мужество», медалью «За отвагу» и другими знаками отличия.

Мемориальный комплекс Героям СВО в Агинском построен на средства Единой президентской субсидии в размере более 11 млн рублей.

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