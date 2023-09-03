Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«Путин приедет в один из российских регионов», - сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Он отметил, что если на этой неделе глава государства провел совещание по развитию Красноярского края, то на следующей неделе будет такое же по поводу другого региона России.

Кроме того, Зарубин сообщил, что Владимир Путин проведет заседание организационного комитета «Победа». А в конце недели российский президент может принять участие в Едином дне голосования, сказал журналист.

Ранее Владимир Путин посетил новую школу в Тургинове Тверской области. Глава государства побывал в новой двухэтажной школе, которая рассчитана на 300 человек.