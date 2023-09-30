В Бурятии грузовой поезд сошел с рельсов

Сообщается, что пострадавших и задержки пассажирских поездов нет.

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В Бурятии с рельсов сошли две секции грузового поезда на 1069-м километре БАМ между поселком Нижнеангарск и городом Северобайкальск. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«Пострадавших нет. Габарит по среднему пути не нарушен», - отметили в ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Ведомство отмечает, что задержки пассажирских поездов нет. Из города Северобайкальск готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд.