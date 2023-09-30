В воздухе были уничтожены все 9 выпущенных снарядов.

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Российские средства ПВО пресекли попытку атаки Киева из РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В сообщении указано, что киевский режим пытался атаковать российские объекты в ночь на 30 сентября. Для этого из «Урагана» было выпущено 9 снарядов, все они были сбиты.

«Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В четверг 28 сентября над Белгородской областью был обнаружен и сбит украинский беспилотник самолетного типа. Он был уничтожен в 21 час по московскому времени.