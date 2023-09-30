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После обвала шахты в Зимбабве погибли шесть человек

Дарина Криц
02:33 30.09.2023
Не менее шести погибли и еще 15 остаются под завалами после обрушения шахты в городе Чегуту.
После обвала шахты в Зимбабве погибли шесть человек
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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На севере Зимбабве обвалилась шахта, что привело к гибели не менее шести человек. Всего под завалами оказались 34 человека.

Трагедия произошла в городе Чегуту примерно в 11 часов по московскому времени 29 сентября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местное СМИ.

Тринадцати гражданам удалось выбраться наружу. Еще 15 остаются под землей. Проводится спасательная операция по извлечению людей из шахты. Выясняется, что послужило причиной ее обрушения.

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