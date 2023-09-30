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Во Франции сжигание вещей умершего родственника привело к мощному взрыву

Ирина Елагина
16:43 30.09.2023
Инцидент произошел на северо-западе Франции, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое травмированы.
Во Франции сжигание вещей умершего родственника привело к мощному взрыву
© Фото: Жюльен Маттиа, РИА Новости
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По меньшей мере, один человек погиб, двое травмированы и еще двое отделались испугом в результате мощного взрыва, прогремевшего рано утром 30 сентября В Ла-Мофф на северо-западе Франции.

Как сообщает Sputnik, в эпицентре взрыва находились пять человек, которые решили сжечь вещи умершего родственника. Один из них - 64-летний мужчина - погиб, его сверстника в тяжелом состоянии эвакуировали на вертолете в университетскую больницу Кана. Еще одного пострадавшего - 51-летнего мужчину, привезли в клинику Сен-Ло. Еще двое пострадавших отделялись испугом - им оказали первую помощь приехавшие на место взрыва пожарные.

По словам очевидцев, причиной взрыва стал некий пакет, который вместе со всеми вещами покойного положили в костер. Какое именно взрывчатое вещество находилось в пакете, неизвестно, но мощность заряда была огромной - взрыв слышали в семи километрах от эпицентра.

К ликвидации пожара были привлечены 25 сотрудников противопожарной службы, в том числе специалист-химик. Из-за угрозы нового взрыва движение транспорта в районе происшествия ограничили.

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