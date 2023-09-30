Ученые воссоздали с помощью 3D-печати свисток смерти древних ацтеков
При помощи технологий 3D-печати ученые воссоздали свисток смерти, который в древности применяли ацтеки. Об этом сообщает YouTube-канал The Action Lab.
Свисток смерти в форме черепа использовали при человеческих жертвоприношениях в церемониальных целях или для устрашения врагов. Если в него подуть, то можно услышать душераздирающий звук.
Оригинал нашли в конце прошлого века во время раскопок в Мексике. Это был предмет, похожий на маленький череп и ученые не придали ему особого значения. Только 15 лет спустя один из исследователей случайно подул в отверстие.
3D-копии свистка уже продаются на Amazon, причем из разных материалов - керамики, смолы, углеродного волокна.
Ранее в Великом Храме ацтеков обнаружили беркута, высеченного на вулканической породе. Эта птица, как считается, являлась для ацтеков символом храбрости.