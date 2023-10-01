Скоростной FPV-дрон протаранил БПЛА на полигоне в зоне СВО

Опытные операторы могут даже сбивать другие беспилотники на огромной скорости.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Операторы FPV-дронов на полигоне в зоне проведения специальной военной операции продемонстрировали программе «Военная приемка» свои навыки. Небольшие летальные аппараты могут разгоняться более чем до сотни километров в час - даже камеры не могут их запечатлеть.

Небольшой дрон под управлением опытного оператора может совершать любые маневры и выполнять любые цели - даже сбивать другие беспилотники. В ходе маневров оператор с легкостью смог поразить своего «коллегу», повалив того на землю.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. FPV-дроны: камикадзе СВО». Съемочная группа отправилась на линию боевого соприкосновения в Запорожье, чтобы разобраться, какие именно дроны применяются, как работают операторы таких беспилотников, как они учатся своему делу. И, самое главное, узнать какую роль во всем этом играет Министерство обороны.