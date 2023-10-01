В Минобороны оценили эффективность FPV-дронов в зоне СВО

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Начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ Александр Осадчук в беседе в программой «Военная приемка» оценил эффективность применения FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, аппараты способны точечно поражать удаленные цели - причем стоимость уничтоженных объектов существенно превышает цену беспилотника.

«Давайте сравнивать - мощность боеприпаса серьезная. Она способна поражать боевую технику. Большое расстояние, на котором можно поражать серьезные образцы - далеко за пределами взгляда. Мы "смотрим" глазами оружия и можем попасть точно не только в цель, а в нужную точку на ней. И самое главное - в отличие от классических средств - цена», - рассказал Осадчук.

Цена FPV-дрона - несколько десятков тысяч рублей. При этом он способен поражать цели существенно дороже. Съемочной группе продемонстрировали кадры поражения вышки с камерой, направленной в сторону Донецка. Она использовалась противником для корректировки ударов по городу. Ее стоимость оценивается в десятки миллионов рублей - она была уничтожена беспилотником в десятки раз дешевле.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. FPV-дроны: камикадзе СВО». Съемочная группа отправилась на линию боевого соприкосновения в Запорожье, чтобы разобраться, какие именно дроны применяются, как работают операторы таких беспилотников, как они учатся своему делу. И, самое главное, узнать какую роль во всем этом играет Министерство обороны.