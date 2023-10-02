Радио Sputnik начало трансляцию на частоте BBC Arabic в Ливане

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Международное новостное агентство Sputnik запустило круглосуточное вещание на арабском языке радио Sputnik в столице Ливана - городе Бейрут. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба новостного агентства.

Сигнал радиостанции Sputnik будет дополнительно распространяться на территорию Сирии. В программе вещания будут транслироваться передачи как из Каира, так и из Москвы. Также на частоте редакции будет выходить ряд передач RT Arabic. Sputnik Arabic будет вещать на частоте, на которой раньше вещало радио BBC Arabic. В январе 2023 года редакция радио в Ливане прекратила вещание из-за недостатка финансирования.

«Еще в далеком 1938 году, когда BBC запускала радио в Ливане, в качестве слогана она выбрала фразу, которая переводится как "Здесь Лондон" или "Говорит Лондон". Теперь здесь "Говорит Москва"», - объявил руководитель радио Sputnik в Ливане Дмитрий Тарасов.

Sputnik Arabic начал трансляцию в Каире 4 февраля 2015 года, совокупная аудитория страниц мультимедийной редакции насчитывает до трех миллионов человек.