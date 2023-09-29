МО РФ: планов по проведению мобилизации для задач в зоне СВО у Генштаба нет
У Генштаба ВС РФ нет планов на проведение дополнительных мобилизационных мероприятий для выполнения задач в зон спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном осеннему призыву.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», - пояснил он.
По словам Цимлянского, сейчас для выполнения задач спецоперации достаточно добровольцев и контрактников. При этом число желающих поступить на службу по контракту в последнее время растет, отметил он.
Также на брифинге Цимлянский заявил, что срочников не будут отправлять в новые регионы РФ. Также их не будут привлекать для выполнения задач в зон спецоперации, заверил он.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.