В Лас-Вегасе задержали подозреваемого по делу об убийстве Тупака Шакура спустя 27 лет

По данным AP, бывший гангстер Кит Дэвис находился в кадиллаке, из которого по был открыт огонь по машине рэпера Тупака Шакура.

© Фото: Walik Goshorn via www.imago-imag www.imago-images.de Globallookpress

Спустя 27 лет после убийства американского рэпера Тупака Шакура в Лас-Вегасе задержали подозреваемого по этому делу - бывшего гангстера Дуэйн Кит Дэвиса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в ночь убийства Кит Дэвис находился в белом кадиллаке - именно он передал пистолет пассажиру на заднем сиденье, который открыл стрельбу по машине рэпера. Стрелявшим, по словам Дэвиса, был его племянник Андерсон, тоже рэпер, у которого был конфликт с Шакурой. Об этом в интервью и своих мемуарах 2019 года рассказал сам подозреваемый, известный также как Keefy D.

Через шесть месяцев после гибели Шакура, Keefy D устранил его конкурента Бигги Смоллса, сообщает АР. Предполагаемый виновник трагедии Андерсон был убит через два года - в 1998 году.

При обыске в доме Дэвиса были найдены журналы, посвященные рэперу и его гибели, а также жесткие диски и фотографии людей, которые, предполагается, были связаны с убийством Тупака Шакура, добавили в агентстве.