Реставраторы раскрыли секрет стен Петропавловской крепости

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В Санкт-Петербурге начали реставрацию, пожалуй, самого главного фасада города на Неве. Береговой гранит дал трещины в Петропавловской крепости. Все предсказуемо - «город вырос из топи блат» - влажность. Роман Закурдаев узнал подробности реставрационного процесса.

Реставраторы вручную очищают «гранитного ожерелье» Петропавловской крепости от вековой грязи и пыли.

Убирают остатки цементного раствора между каменными плитами фасада - последствия непрофессиональной, косметической реставрации советского времени.

Первым делом реставраторы заглянули за гранитную обшивку крепости. Деревянные оконные блоки давно уже сгнили. Кирпичная, еще петровской эпохи, кладка разваливается от малейшего прикосновения.

Три столетия назад капризный петербургский климат с перепадами температур и высокой влажностью разрушал кирпичный фасад государевой цитадели, и Екатерина II решила положить этому конец. По всему периметру Петропавловки приказала одеть в гранит бастионы, куртины и равелины.

«Но, оказалось, как всегда у нас, что и гранита не хватило, и денег. И навсегда остались гранитными только парадных фасад, выходящий на Неву», - рассказала главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Это рапакиви – разновидность финского гранита. В Санкт-Петербурге им облицованы многие памятники архитектуры. «Гранитная рубашка» крепости не то, что трещит по швам, но местами серьезно повреждена. Так, что придется «перекраивать».

«Гранит такой существует, добывается он в Карелии. Тут применены граниты двух разных цветов серый и розовый», - пояснил заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по строительству и реставрации Андрей Строев.

Реставрация такого масштаба проходит впервые за всю историю Петропавловской крепости. Объем работ предстоит, конечно, колоссальный. Общая длина, так называемого, невского фасада крепости почти 1 километр.

На Нарышкином бастионе, откуда каждый день производится полуденный выстрел, хорошо видно, что со временем огромные гранитные плиты сместились и образовались щели. Также отреставрируют и знаменитые турели, у которых так любят фотографироваться туристы. Восстановят медное покрытие и заменят отдельные фрагменты, которые явно отличаются от оригинала.

У специалистов всего-то чуть больше года на то, чтобы укрепить все конструкции и восстановить парадный облик крепости.

Часть, как говорят специалисты, «нездорового кирпича» удаляют и на его место кладут новый. Уже со следующей недели приступят и демонтажу некоторых гранитных блоков - чтобы после реставрации такие объявления, как «опасно, возможно, обрушение», в самом сердце Санкт-Петербурга были уже не актуальны.