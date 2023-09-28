В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Реставраторы раскрыли секрет стен Петропавловской крепости

Роман Закурдаев
Ирина Елагина
21:55 28.09.2023
Впервые за 300-летнюю историю началась научная реставрация стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге начали реставрацию, пожалуй, самого главного фасада города на Неве. Береговой гранит дал трещины в Петропавловской крепости. Все предсказуемо - «город вырос из топи блат» - влажность. Роман Закурдаев узнал подробности реставрационного процесса.

Реставраторы вручную очищают «гранитного ожерелье» Петропавловской крепости от вековой грязи и пыли.

Убирают остатки цементного раствора между каменными плитами фасада - последствия непрофессиональной, косметической реставрации советского времени.

Первым делом реставраторы заглянули за гранитную обшивку крепости. Деревянные оконные блоки давно уже сгнили. Кирпичная, еще петровской эпохи, кладка разваливается от малейшего прикосновения.

Три столетия назад капризный петербургский климат с перепадами температур и высокой влажностью разрушал кирпичный фасад государевой цитадели, и Екатерина II решила положить этому конец. По всему периметру Петропавловки приказала одеть в гранит бастионы, куртины и равелины.

«Но, оказалось, как всегда у нас, что и гранита не хватило, и денег. И навсегда остались гранитными только парадных фасад, выходящий на Неву», - рассказала главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Это рапакиви – разновидность финского гранита. В Санкт-Петербурге им облицованы многие памятники архитектуры. «Гранитная рубашка» крепости не то, что трещит по швам, но местами серьезно повреждена. Так, что придется «перекраивать».

«Гранит такой существует, добывается он в Карелии. Тут применены граниты двух разных цветов серый и розовый», - пояснил заместитель генерального директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга по строительству и реставрации Андрей Строев.

Реставрация такого масштаба проходит впервые за всю историю Петропавловской крепости. Объем работ предстоит, конечно, колоссальный. Общая длина, так называемого, невского фасада крепости почти 1 километр.

На Нарышкином бастионе, откуда каждый день производится полуденный выстрел, хорошо видно, что со временем огромные гранитные плиты сместились и образовались щели. Также отреставрируют и знаменитые турели, у которых так любят фотографироваться туристы. Восстановят медное покрытие и заменят отдельные фрагменты, которые явно отличаются от оригинала.

У специалистов всего-то чуть больше года на то, чтобы укрепить все конструкции и восстановить парадный облик крепости.

Часть, как говорят специалисты, «нездорового кирпича» удаляют и на его место кладут новый. Уже со следующей недели приступят и демонтажу некоторых гранитных блоков - чтобы после реставрации такие объявления, как «опасно, возможно, обрушение», в самом сердце Санкт-Петербурга были уже не актуальны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о серьезной экономической войне с восточными странами
15:58 В стране и мире
В Польше подтвердили принадлежность Украине ракеты, убившей двух человек в 2022 году
15:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал внешнее давление стимулом для роста российских производств
14:46 В стране и мире
Скончался известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актер Майкл Гэмбон
14:12 Армия
Видео
ВС РФ разнесли САУ Krab и опорные пункты ВСУ в районе Северска
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.