В стране и мире Скончался известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актер Гэмбон Никита Черненко Актер Майкл Гэмбон, игравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 82 лет. © Фото: PLANET PHOTOS, GLoballookpress Читайте нас на: Британское агентство РА сообщило о смерти известного актера Майкла Гэмбона, сыгравшего роль профессора Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Актеру недавно исполнилось 82 года. Майкл Джон Гэмбон - британский актер театра и кино, четырежды получал премию BAFTA в номинации "лучший актер", снимался в серии фильмов о Гарри Поттере, фильмах "Книга Илая" и "Kingsman: золотое кольцо" и других. Экспертное мнение и аналитика