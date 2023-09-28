Сводя попытки на нет: бойцы Южной группировки не дают врагу закрепиться в промзоне Белогоровки

Меловой завод в Белогоровке на Сватовском направлении является целью наших военнослужащих. Противник засел там, в цехах и подвалах находятся склады с оружием и живая сила.

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Северское направление, район Белогоровки. Именно там, в промзоне, засели националисты. Территория завода изрезана траншеями, в цехах и подвалах размещаются склады боеприпасов и места отдыха боевиков. В воздухе постоянно находятся беспилотники и любое движение боевиков фиксируется в режиме реального времени. Танкисты Южной группировки войск сводят на нет попытки противника укрепить свои позиции.

«Вместе с экипажем легендарного танкового батальона "Август" выдвигаемся на огневую позицию. Внимательно следим за небом, прислушиваемся к посторонним звукам - в такую ясную погоду остаться незамеченными практически невозможно», - рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Дорогу от наших позиций, по понятным причинам, показывать мы не можем. Но от получения цели до выстрела проходит всего 10-15 минут.

«Цель наших танкистов - меловой завод в Белогоровке. Там, в подвалах промзоны, укрывается пехота противника. Танк работает с закрытой позиции, но огонь ведется прицельно, каждый выстрел корректируется, как с земли, так и с воздуха», - пояснил корреспондент.

Позиции врага хорошо пристреляны, Белогоровка находится под огневым контролем наших войск. Для каждой цели у танкистов есть несколько огневых позиций, которые бойцы меняют в зависимости от боевой обстановки.

«Как в движение противник приходит, мы сразу же его обнаруживаем, потому что постоянно круглосуточное ведется наблюдение за их позициями. И так же выезжаем в течение 10-15 минут, отрабатываем цель», - поделился командир танка с позывным «Умка».

Готовы в батальоне и к встрече с американскими танками Abrams, которые на днях прибыли на Украину. Все уязвимые места американской техники уже изучены и даже закреплены на практике. Экипажи регулярно повышают уровень своего мастерства на полигоне.

Подробнее о том, как готовились наши бойцы ко встрече с новой вражеской техникой, какие ее места они называют слабыми, и о том, что считают бойцы сложным в ночной разведке - в репортаже Валентина Гвоздева.