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Сердце и легкие одновременно: трансплантологи Центра им. Шумакова дают пациенту шанс жить

Дария Сенникова
Марина Крижановская
02:12 26.09.2023
Сложные операции по трансплантации органов проводятся не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани. Профессор Сергей Готье помогает коллегам и делится с ними опытом - лишь бы это помогало спасти жизни пациентов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Именно в стенах НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова 12 лет Елене Тюриной назад дали шанс на спасение. Благодаря Сергею Готье - главному трансплантологу России она снова дышит, перестала терять сознание, воспитывает дочь и работает.

В 2011-ом академик Готье первым в стране успешно провел операцию по пересадке легких и сердца одновременно. Елену доставили в Москву за полторы тысячи километров из Оренбурга.

«Неожиданно все началось: с легкой отдышки, недомогание, головокружение. В общем-то пошло по накатанной и превратилось в такой клубок, когда уже я не могла ходить. Но приехав сюда, я поняла, что я в надежных руках и не было никаких сомнений, что все получится», - рассказала пациент НМИЦ им. Шумакова Елена Тюрина.

Теперь такие сложные операции поставлены на поток. И не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани. Сергей Готье готов делиться опытом с каждым и тратить свое время на обучение коллег. Лишь бы это спасало жизни.

Каждая операция под руководством Готье - уникальная история спасения. В 2007-ом он решился на первую в России родственную трансплантацию печени. И снова успешно.  Ожидание донорских органов могло затянуться, а людей надо было спасать. Вероятность донорской совместимости всегда выше у родственников. Так, в соседних операционных оказались Гайфуллины Мария и Богдан. Врожденный поликистоз почек привел к ухудшению состояния печени мальчика. Тянуть было нельзя.

«Любая мать, отец пойдет ради... Если мы приняли решение, что этот ребенок будет жить, что он родится... Мы же знали, что он родится с такой болячкой. Мы обязаны сделать для него все, что в наших силах», - поделилась мыслями пациент НМИЦ им. Шумакова Мария Гайфуллина.

Подробнее о других удивительных случаях спасения безнадежных больных профессором Сергеем Готье и о том, насколько развита сегодня в России трансплантация различных органов - в репортаже Дарии Сенниковой.

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