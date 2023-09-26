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Эксперт Курочкин назвал альтернативный способ использования WhatsApp на старых Android

Ирина Елагина
18:50 26.09.2023
IT-специалист Алексей Курочкин считает закономерным решение о блокировке WhatsApp на старых Android.
Эксперт Курочкин назвал альтернативный способ использования WhatsApp на старых Android
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Решение владельцев WhatsApp отказаться от поддержки приложения на устаревших версиях Android было закономерным, но пользователи смогут сохранить свои аккаунты в мессенджеры и по-прежнему вести диалоги.

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин рассказал RT о причинах решения по WhatsApp и старым версиям Android.

«Нельзя бесконечно поддерживать что-то старое. Это очень трудоемкая работа - поддерживать и то, и это, чтобы это было одно приложение. Когда у вас одна версия поддерживается на всех Android, то это очень большой файл, и еще надо, чтобы он работал на старой и новой версиях», - объяснил специалист.

По мнению эксперта владельцы Android смогут использовать мессенджер через сторонние приложения.

«С вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp», - заявил эксперт.

Напомним, что мессенджер WhatsApp с 24 октября не будет доступен на устройствах с версией Android ниже 5.0.

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