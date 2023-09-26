Серверы телеканала «360» подверглись мощной хакерской атаке

Хакерская атака не повлияла на сетку вещания и отразилась только на интерактивных элементах оформления программ.

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Серверы телеканала «360» были заражены вредоносными программами в результате мощной хакерской атаки. Взломщики намеревались ограничить доступ к электронным ресурсам и монтажной студии редакции и блокировать прямой эфир, но атака не повлияла на сетку вещания.

«Все обязательства перед зрителями и партнерами телеканала „360“ выполняются в полном объеме. Незначительное ограничение функционала коснулось интерактивных элементов оформления», - рассказал заместитель генерального директора телеканала Алексей Коваль.

Среди заметных последствий взлома - отсутствие температурной карты столичного региона в выпусках «Погоды 360».

В компании отметили, что не первый раз сталкиваются с нападками хакеров, но эта атака отличалась особой массированностью.