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Сценарист документальных проектов «Звезды» Дарья Суздаль стала победителем ArtMasters 2023

Вероника Волосунова
18:47 26.09.2023
Сценарий, с которым Дарья заняла первое место, уже выкупила кинокомпания.
Сценарист документальных проектов «Звезды» Дарья Суздаль стала победителем ArtMasters 2023
© Фото: ArtMasters, ВКонтакте
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Сценарист документальных проектов «Звезды» Дарья Суздаль заняла первое место в категории «Сценарист» на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2023.

Сценарий Дарьи отметили не только члены жюри, среди которых сценарист и главный редактор «СТВ» Александр Архипов, поэт и драматург Елена Исаева, сценарист и режиссер Василий Корвяков, но и кинокомпания, которая уже выкупила его для съемок фильма.

Церемония награждения состоялась в Большом театре. Дарье вручили золотую медаль Чемпионата, диплом, подарки от партнеров и сертификат на грант в размере 500 тысяч рублей, который можно потратить на образование, покупку профессионального оборудования или реализацию собственного проекта.

Дарья успешно справилась со всеми тремя этапами Чемпионата. В рамках отборочного этапа участникам необходимо было выполнить онлайн-тестирование и представить свое портфолио. Затем участники выполняли практическое задание - на него было всего семь дней. В финале сценаристов ждали подготовка, выполнение и защита практического задания, а также командные соревнования.

Команда «Звезды» поздравляет Дарью, которая на протяжении многих лет делится своим талантом и придумывает идеи для новых проектов, сюжетов и программ нашего телеканала. 

Общий призовой фонд  национального открытого Чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 в этом году составил 23 750 000 рублей. За второе место участники получили денежные сертификаты номиналом 300 тысяч рублей, за третье - 150 тысяч рублей.

На торжественной церемонии наградили 60 победителей в 20 компетенциях, в каждой из которых также была отдельная номинация - «Приз зрительских симпатий». В церемонии награждения приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Минпросвещения РФ, Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и Администрации президента РФ. Вечером на Новой сцене Большого театра состоится гала-концерт, посвященный теме сезона Чемпионата «Связь поколений. Люби. Учись. Создавай».

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